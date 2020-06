LIVE | Zorgen over naleving coronaregels in horeca, Zweedse premier verdedigt zich tegen kritiek

De veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de naleving van de coronaregels in de horeca. Op meerdere plaatsen zijn dit weekend boetes uitgedeeld en op een enkele plaats zijn etablissementen gesloten. Ondertussen worden de maatregelen in Frankrijk vanmorgen morgen versoepeld. President Emmanuel Macron sprak in een speech vanavond over een ‘eerste overwinning’. Ook vandaag vind je al het coronanieuws in ons liveblog. Het blog van gisteren lees je hier terug.