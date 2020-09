LIVE | Zwitsers bedrijf brengt snelle coronatest op de markt, nieuwe foto's van handenschuddende Grapperhaus

CORONAVIRUSPremier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge willen een ‘digitale ontmoeting’ organiseren zodat ‘iedereen die vragen heeft deze kan stellen’. Dat kondigde Rutte aan in een persconferentie over de coronacrisis. Verder doken er nieuwe foto's op van een handenschuddende Grapperhaus en komt een Zwitsers bedrijf in september al met een coronatest die al in 15 minuten resultaat geeft. Het laatste virusnieuws lees je hieronder in ons liveblog.