Liviya was 15 toen misbruik door fysio begon, meer slachtoffers volgden: ‘De wereld verging’

Pijnprik­kels in jeugdzorg­in­stel­lin­gen: ‘Het is alsof ze je pols breken’

De pijnprikkel die bij jeugdzorginstelling Woodbrookers werd gebruikt, is het zogeheten bokkenpootje, waarbij de duim naar de pols wordt gedraaid. Dat staat niet op zichzelf: hoewel het niet mag, komen zulke praktijken in jeugdzorginstellingen nog altijd voor, zegt stichting Het Vergeten Kind. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Een verhaal over een pijnlijke polsgreep en het tegen de grond werken van kinderen: ‘Dit schaadt het kind en de hulpverlener’.