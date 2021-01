Lodewijk Asscher: op handen gedragen in Amsterdam, afgedankt in Den Haag

Groot verdriet na dood jong stel Simone (21) en Martijn (25): ‘We gaan je lach en enthousias­me missen’

13 januari Met grote verslagenheid wordt gereageerd op het verlies van Simone (21) en Martijn (25). Het jonge stel kwam om tijdens een auto-ongeluk in Oud-Beijerland. Er is veel ongeloof en verdriet. ,,Simone was belangstellend en kon anderen echt raken in haar oprechtheid.”