Loes (18) vermist na feestje in Oene

Niks vakantie­baan­tje, deze Zeeuwse tieners kochten gewoon een frietkraam: ‘Het gaat hartstikke goed’

9:39 Je kunt natuurlijk na je examen een vakantiebaantje nemen in het plaatselijke cafetaria. Voor vijf euro per uur pik je dan een leuk zakcentje mee. Of je koopt gewoon je eigen frietkraam en je houdt de hele opbrengst in eigen zak. Dat deden Noah Rolink en Julius Remmer in Bruinisse.