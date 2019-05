Lof voor automobilisten die bejaarde dames en hond uit gekantelde camper redden

Fans staan in de rij voor exclusieve sneakers van... Zeeman

12:27 Wanneer mensen in de rij staan voor nieuw uitgebrachte sneakers, denk je vast aan een hip (sport)merk. Maar in Amsterdam staan ze vandaag in de rij voor sneakers van Zeeman. De budgetkledingketen komt met twee versies, een dure en een goedkope. De dure is gemaakt in een beperkte oplage, waardoor de eerste advertenties -met hogere prijzen- inmiddels al op Marktplaats staan.