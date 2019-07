Lof voor boer die partytent opzette voor zieke koe: ‘Doe er alles aan om haar te redden’

De boer bestiert in zijn eentje een boerderij bij Glane en heeft zo’n 60 melkkoeien in z’n stal. „Ik praat niet graag over mezelf, maar ik ben een echte dierenliefhebber”, vertelt hij. Als het slecht gaat met zijn beesten, gaat het slecht met hem. Toen een van zijn koeien - Mevrouw Gerritsma - vorige week ziek werd, greep hij dan ook direct in. De dierenarts kwam, schreef een kuurtje voor, maar dat sloeg niet aan. De gewrichtsontsteking waaraan de koe leed, herstelde niet. Opstaan lukte niet meer.

Klein wonder

Euthanasie dreigde, maar Oldenhof wilde niet opgeven, en kwam toen met de creatieve oplossing van de partytent. Zo hoeft zijn kreupele koe in elk geval niet in de volle zon te liggen met deze extreme hitte. Elk uur draait de boer de partytent bij en geeft hij de 4-jarige koe water, eten en een aai over de bol. Ondertussen hoopt hij op een klein wonder. Een therapeutisch bad wordt als laatste redmiddel ingezet om het beest weer in de benen te krijgen.



„Als ik mijn koe zo zie liggen, doet het toch wel een beetje pijn. Daarvoor heb je ook geen dieren, om ze vroegtijdig te euthanaseren”, zegt hij. Mocht de koe niet herstellen, dan wacht alsnog een vroegtijdige gang richting het vleesschap in de supermarkt. Oldenhof: „Dat is niet anders, maar dan heb ik er in elk geval alles aan gedaan.”