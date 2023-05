Lof voor reusachtige fans van West Ham die horde AZ-hooligans tegenhouden: ‘Ik ben geen held’

UpdateEr was wat verwarring over wie precies wie is, maar in diverse Engelse media en zeker op sociale media is lof voor de paar Engelse fans van West Ham United die de doorgeslagen horde AZ-hooligans uit hun supportersvak probeerden te houden. Een van hen staat bij West Ham bekend als diehardfan ‘Knollsy’. Echte naam: Chris Knoll (58).

Op verschillende filmpjes die rondgaan is te zien hoe een bende in hun hoody’s verscholen AZ-aanhangers naar het West Ham-supportersvak stormen om klappen uit te delen. Daar bevonden zich ook familieleden van West Ham-spelers. Enkele van de spelers mengden zich daarom ook in het gênante geweld. De ME zie je vervolgens pas na enkele minuten arriveren om de machteloze stewards te hulp te schieten.

In de tussentijd zijn het vooral enkele enorme West Ham-fans die de meute hoody’s proberen tegen te houden met rake klappen. Een van die mannen heeft een groen shirt aan en weet met de ene na de andere rake vuistslag een doorgeslagen AZ-aanhanger letterlijk van de trap af te slaan. De meute daarachter komt ondertussen geen stap verder.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Twitter gaat de lof vooral naar een West Ham-fan die bekend staat als ‘Knollsy’, maar die is het niet. Dat wil niet zeggen dat Knollsy geen lof verdient. Hij is namelijk één trap verderop met hetzelfde bezig: met rake klappen de voorste aanvallers tegenhouden zodat de rest ook niet verder komt. Totdat ME’ers dan eindelijk ingrijpen.

‘Ik dacht: beste verdediging is bovenaan de trap’

Hoe dan ook: Knollsy is de roepnaam van Chris Knoll, 58 jaar. De Engelse Daily Mail sprak vandaag met hem. Hij 'deed wat hij vond dat nodig was’: ,,Ik ben geen held, en er was nog iemand die ze tegenhield,” zegt Knoll, verwijzend naar die andere man die op filmpjes van zich afslaat. ,,Je kon al zien dat het mis zou gaan en dat zij uit waren op problemen,” vertelt Knoll over de harde kern van AZ. ,,Ik wilde niet dat zij bij de mensen achter mij zouden komen. Ik dacht gewoon dat de beste verdediging zou zijn om daar bovenaan de trap te gaan staan en proberen ze daar tegen te houden. Ik heb gewoon besloten dat ik ze niet omhoog zou laten komen. Maar ineens waren er toch twee achter me en een sloeg me op de zijkant van mijn hoofd. Daardoor heb ik dat gezwollen oog.”

Knoll is gewond geraakt aan zijn linkeroog. Suggesties dat hij vroeger zelf bij de harde kern van West Ham hoorde, wijst hij af. ,,Ik ben maar een gewone seizoenkaarthouder die naar iedere wedstrijd gaat. En los van wat er is gebeurd, was dit een geweldige avond.”

De loftuitingen voor Knollsy en ‘that other guy’ gaan rond op sociale media: ‘Die zouden nooit meer hoeven te betalen voor als ze West Ham willen zien’. En: ‘Geef ze een ticket voor de finale'. Ook fans van andere clubs mengen zich: ‘Knollsy, als je hier komt staat het bier voor je klaar'. Een vriend van Knollsy heeft via sociale media laten weten dat de West Ham-fan er tussen sprong omdat hij zich zorgen maakte over de familie van de spelers.

‘Big Mountain’ Knollsy is een bekende op de tribunes van de roemruchte club uit Londen. West Ham-speler en Engels international Declan Rice wenste Knollsy in 2021 beterschap toen de West Ham-fan fysieke problemen had. Nu is het West Ham-keeper Alphonse Areola die Knoll een ‘legend’ noemt vanwege zijn heldhaftige optreden.

‘Lafaards zouden leger nodig hebben’

Ook oud-keeper Craig Forrest laat van zich horen op Twitter: ,,Ik keur geweld niet goed, maar in dit geval was het nodig! Bescherming van de West Ham-familiesectie. Deze lafaards zouden een leger nodig hebben om Knollsy neer te halen.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De video van West Ham-speler Declan Rice uit 2021 voor Knollsy:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: