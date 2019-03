Loiza deed wat iedereen moet doen: luisteren. Ook naar jongens met kwetsende meningen

Ik mag van collega Angela de Jong niet over tv schrijven, maar ik ga het toch doen, want ik zag iets moois en dat mag ook wel eens gezegd worden. Van de EO notabene. Been There Done That heet het, hierin ontmoet de BN’er met een probleem een niet-BN’er met hetzelfde probleem. Ik viel in de aflevering over Dewi, een transvrouw aan het begin van haar transitie, die opgroeit in een zwaar christelijk gezin.



Haar broer accepteert haar niet en blijft maar herhalen dat dit alles tegen Gods wil is en op een bepaald moment vergelijkt hij zijn zus zelfs met een dief. Toen Dewi vertelde verder te willen leven als vrouw, zei broerlief: ,,Voor mij ben je dan dood’’, en praatte daarna niet meer tegen haar. Transvrouw Loiza Lamers schoot te hulp.



En dat was het moment waarop het magisch werd en ik niet doorzapte maar bleef hangen, want deze Loiza gaf broer Michael carte blanche om haar te kwetsen. Alle misselijkmakende vooroordelen over transgenders kwamen eruit onder het mom van God en kerk. Hier was een jongen die echt zei wat je allemaal niet meer mag zeggen, maar hij meende en voelde het echt en Loiza gaf geen krimp.