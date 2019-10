Longartsen: ‘Geen enkele e-sigaret Nederland meer in’

Dat zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) in deze krant. Het is voor het eerst dat de voorman van de longartsen zulke verregaande maatregelen bepleit. Verschillende ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ dragen er volgens de longarts aan bij dat hij nu wél over wil gaan tot ‘een totaalverbod op elektronische sigaretten’.

Intensive care

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terecht kwam, is opgelopen van drie naar acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe, dat die recent op de intensive care belandde. Daarnaast meldden diverse Nederlanders zich inmiddels bij de longartsenvereniging omdat zij klachten kregen na het dampen, zoals het gebruik van de elektronische sigaret ook wel wordt genoemd. Zij hadden geen longarts geraadpleegd, maar deden dat na een oproep alsnog. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid laat weten dat hij ‘heel benieuwd’ is naar ‘de nieuwste medische inzichten van Leon van den Toorn en zijn collega’s’. Hij wil ‘hun bevindingen betrekken bij het lopende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten’. ,,Een totaalverbod uitvaardigen, kan ik niet zomaar,’’ vervolgt de ChristenUnie-bewindsman. ,,Ik heb bijvoorbeeld ook te maken met Europese regels. Maar ik wil me graag inzetten voor alles wat we kunnen bedenken om roken en e-roken verder terug te dringen.’’

Op het Europese longartsencongres in Madrid vorige week zijn bikkelharde conclusies getrokken over e-roken. ,,Er waren twee grote besprekingen gewijd aan de e-sigaret, waarin de bewijslast helder op een rijtje is gezet,’’ verklaart Van den Toorn. ,,Daar is uitgekomen dat wij onder geen enkele omstandigheid de e-sigaret kunnen aanraden. De vaak gehoorde opmerking dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn is op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd. Het lijkt erop dat slechts een enkeling er zo in slaagt om te stoppen met roken.’’