Longartsen slaan alarm om gevaar van vuile lucht

De longartsen en het Longfonds roepen de Kamerleden op nog deze week maatregelen te treffen tegen vieze lucht. ,,Als artsen doen wij er alles aan om mensen weer gezond te maken, maar het liefst zouden wij natuurlijk willen dat mensen helemaal niet ziek worden. Daar kunnen wij niet voor zorgen, maar dat kunt u wél’’, benadrukken de 169 longartsen tegenover de Kamerleden.

,,De schade aan de longen en het hart van vuile lucht is echt enorm’’, benadrukt longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, die het initiatief nam tot de brandbrief. ,,Met name onder niet-rokende vrouwen zien we bijvoorbeeld een bepaald type longkanker opkomen, dat er twintig tot dertig jaar geleden niet was.’’

Longkanker

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat luchtvervuiling in Nederland per jaar leidt tot 1.200 gevallen van longkanker, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen. Luchtvervuiling bekort het leven van inwoners van Nederland met gemiddeld dertien maanden.

Kinderen hebben extra last van ongezonde lucht. Volgens het RIVM veroorzaakt luchtvervuiling in Nederland 12.400 bronchitisklachten bij kinderen. Jaarlijks hebben zij samen 500.000 dagen klachten. Het kan volgens artsen helpen als speelplaatsen niet in de buurt van wegen zijn.

Miljarden aan verzuimkosten