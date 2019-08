Loodgieter bedreigt Eva (40) en laat haar megabedrag betalen: ‘Ik voelde mij onveilig’

Loodgietersbedrijven die hoog in de zoekresultaten van Google naar boven komen kun je maar beter vermijden. Vaak gaat het om louche bemiddelaars die opdrachten doorverkopen aan uitvoerende loodgieters, zo waarschuwt de Consumentenbond. Ze brengen vaak exorbitante bedragen in rekening voor soms simpele klusjes. De 40-jarige Eva uit Alblasserdam (Zuid-Holland) weet er alles van.

De Consumentenbond zegt de laatste tijd veel meldingen te ontvangen over gebrekkige communicatie, schimmigheid over tarieven en ronduit oplichting door loodgieters. De meeste klachten gaan over de bedrijven Ontstoppings-service24, H.Wander, Ontstoppings R-ss, O.24/7, Erkende-loodgieter en De-Jong-Ontstopping.

Gedupeerden melden dat zij honderden euro’s moeten betalen voor eenvoudig werk, zoals het ontstoppen van een gootsteen. De 40-jarige Eva moest hiervoor bijvoorbeeld ruim 1400 euro betalen aan een Duitse loodgieter die gebrekkig Engels sprak. Hij was twintig minuten bij haar binnen, zonder het probleem te verhelpen.

,,Toen hij binnen was moest ik meteen ergens mijn handtekening onder zetten. Ik begreep er niet veel van, hij brabbelde iets over kosten. Ik tekende want ik wilde van het probleem af zijn. Zo veel kon het toch niet zijn? Ik heb wel eens vaker een verstopte afvoer gehad. Daar was ik toen maximaal driehonderd euro voor kwijt.”

‘Niet prettig‘

Nog geen twintig minuten later zegt de loodgieter dat de problemen verholpen zijn en dat Eva ter plekke moet betalen. Een megabedrag van 1426 euro. ,,Ik geloofde het in eerste instantie niet”, vertelt Eva tegen deze nieuwssite. ,,Maar hij maakte al snel duidelijk dat het geen geintje was. Hij werd steeds dwingender. Ik voelde mij onveilig in mijn eigen huis.”

Uit vrees voor verdere escalatie besluit Eva tot betaling over te gaan. ,,Ik had niet eens zoveel geld op de lopende rekening staan, dus moest het eerst overboeken. Ik wilde er zo snel mogelijk van af zijn. Die man had de hele tijd een tasje vast. Voor hetzelfde geld zit daar een voorwerp in waarmee hij mij iets aan kan doen.” De loodgieter krijgt na lang aandringen en intimideren zijn zin en stapt na de transactie weer in zijn bestelbusje.

,,Ik noteerde snel het kenteken en probeerde bij mijn bank de betaling ongedaan te maken, maar dat bleek onmogelijk. De site waardoor ik met deze meneer in contact kwam, Erkende loodgieter, meldde niets voor mij te kunnen betekenen. Het was een conflict tussen mij en de loodgieter. Natuurlijk was hij daarna onbereikbaar. Het geld ben ik dus gewoon kwijt. En achteraf bleek hij ook nog eens prutswerk te hebben geleverd.”

Eva stapte naar de politie om aangifte te doen en overhandigde via de buurman videobeelden waarop het bestelbusje van de loodgieter te zien is. Die bleken helaas onbruikbaar. ,,Verder kon de politie weinig voor mij betekenen. Het is een schimmig wereldje, die oplichters doen alles heel slim. Eén advies: zoek in je eigen kring naar een loodgieter, want via Google is het echt niet veilig.”

Onderzoek Consumentenbond

De Consumentenbond deed zelf ook onderzoek naar deze vorm van oplichting en hield een steekproef onder vier loodgieters door een toiletpot onklaar te maken met een flinke prop toiletpapier. De eerste drie firma’s rekenden 148 tot 175 euro voor het klusje van 15 minuten. Het vierde bedrijf rekende op een feestdag 893 euro. Ook werd door twee man het hele toilet - onnodig - gedemonteerd en beschadigd teruggeplaatst.