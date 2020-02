Loonstijging naar hoogste niveau in tien jaar tijd

Een op vijf scholieren woont met een langdurig ziek gezinslid

0:39 Een op de vijf scholieren in Nederland woont samen met een langdurig zieke ouder, broer of zus. Zij zijn minder tevreden over hun leven, hebben vaker slaapproblemen en zijn ook minder te spreken over hun eigen gezondheid vergeleken met jongeren die geen ziek gezinslid hebben.