Louk (82) zat als kleuter gevangen in drie nazikampen: ‘De oorlog zit nog altijd volop in mijn hoofd’

Louk de Liever uit Amersfoort slaat in deze tijd het televisiejournaal het liefst over. De afschuwelijke gebeurtenissen tijdens de oorlog in Oekraïne rijten bij hem oude wonden open. ,,Dan komen er weer beelden naar boven van wat ik zelf heb meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik hoorde soortgelijke ervaringen van een vriend die het bombardement van Rotterdam overleefde. Ook bij hem zit de oorlog nog volop in zijn hoofd. Nu herhaalt de geschiedenis zichzelf. Deze keer zijn de Oekraïners het slachtoffer.’’

Verraden

De Liever werd in 1939 geboren in Nijkerk, minder dan een jaar voor de Duitse inval. Zijn ouders hadden een eigen winkel en verkochten textiel, klosjes garen en lappen stof. Tijdens de eerste oorlogsjaren kon de kleine Louk nog gewoon buiten spelen.

Maar in 1942 kwamen er steeds meer razzia’s, waarbij Joden werden gearresteerd. Zijn ouders doken onder in Hoogland. ,,Ik werd door verzetsstrijdster Annie Vastenburg op een fiets met houten banden naar een onderduikadres in Amsterdam gebracht.’’

De kleine Louk.

Bij de familie Veenstra speelde Louk vaak op straat. Hij leek op zijn pleegouders, die eveneens donker haar hadden. Juist zijn pleegzusje viel uit de toon met haar blonde lokken. In juni 1944 werd Louk voor 7,50 gulden ‘verradersloon’ door de overbuurman verraden aan de nazi’s.

,,Stonden er opeens twee Nederlandse SS’ers met van die lange leren jassen voor de deur. Kindermeisje Henny deed open en zei dat ze geen onderduikers hadden. Maar ik kwam net aanlopen, want ik had honger en wilde een boterham. Toen hebben ze me als kleuter van 4 jaar gearresteerd en opgesloten in de cel. Mijn pleegouders waren niet thuis en wisten te ontkomen.’’

Opgesloten met 50 andere kinderen

Hoofd van de Sichterheitsdienst (SD, de inlichtingendienst van de SS) Willy Lages beschouwde Louk als een Joods weeskind en stuurde hem naar doorgangskamp Westerbork. Daar kwam hij terecht in een barak met nog vijftig andere Joodse weeskinderen, de zogenoemde ‘Groep Onbekende Kinderen’.

Het waren baby’s, peuters en kleuters, waarvan in veel gevallen niet bekend was hoe ze heetten, wie hun ouders waren of wanneer ze geboren waren. ,,Ik herinner me nog dat we buiten speelden in het kamp, want er waren een schommel, een wip en een zandbak. Ook weet ik nog dat buiten voor de barak vrouwen, die voor ons zorgden, aardappels aan het schillen waren.’’

Voor zijn 5de verjaardag kreeg hij van de verzorgsters een niet-eetbare taart, van stro, aardappel- en koolraapschillen. Om toch zijn verjaardag een beetje te vieren. Toen hij decennia later vrijwilliger was in DierenPark Amersfoort werd hij diep geraakt toen Indra, één van de olifanten, voor haar verjaardag óók zo’n soort taart kreeg. Die ze overigens wel met smaak opat. ,,Ik liep weg en de verzorgster vroeg wat er aan de hand was. Later heb ik het haar verteld. Ze begreep het wel.’’

Op de plaats waar in de oorlogsjaren naar Kamp Westerbork de spoorlijn eindigde, werd in mei 1970 een monument onthuld, ontworpen door Ralph Prins, een oud-kampgevangene.

Het laatste transport uit Westerbork

Op 13 september 1944, terwijl in het zuiden van Nederland de bevrijding al was begonnen, werd Louk samen met de andere vijftig Joodse kinderen op de trein gezet naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Dit was het allerlaatste transport vanuit Westerbork.

,,De reis duurt normaal vier uur, maar wij deden er vier dagen over. De treinmachinist moest steeds op andere treintransporten invallen. En de spoorrails en steden in dit deel van Duitsland werden continu gebombardeerd. Ik herinner me vooral nog dat het benauwd en erg donker was in de veewagon, waarin we waren opgesloten. Er was een emmer met water, wat brood en een urine-emmer.’’

Van zijn verblijf van twee maanden in Bergen-Belsen weet De Liever niks meer. ,,Het is één groot zwart gat.’’ Achteraf hoort hij dat de Joodse weeskinderen sliepen in een overvolle barak en dat hij en de anderen tyfus hadden.

De omstandigheden in het kamp waren verschrikkelijk. Ruim 70.000 gevangenen vinden er de dood door honger, uitputting, ziekte, mishandeling en executie. Onder hen waren Anne en Margot Frank, die begin 1945 bezweken aan de gevolgen van vlektyfus.

Absurd ‘toneelstuk’

De Groep Onbekende Kinderen werd later overgebracht naar Theresienstadt, een concentratiekamp in Tsjecho-Slowakije. De Liever herinnert zich nog dat hij van een andere gevangene een witte boterham te eten kreeg. Een feestmaal na lange tijd te hebben geleefd van koolraap- of aardappelsoep en schillen.

In het kamp gingen hij en de andere kinderen naar school. Ook hielpen ze mee in de groentetuin. Het eten was bedoeld voor de bewakers, ,,maar ik at zelf ook stiekem rauwe doperwten, kapucijners en tuinbonen. En aardbeien, met zand eraan.’’

Een klein jongetje (niet Louk de Liever) loopt langs de lichamen van honderden dode gevangenen in krijgsgevangenen- en concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland op 20 april 1945.

Begin 1945 kwam er voor de tweede keer een delegatie van het Rode Kruis naar Theresienstadt. Louk werd gebruikt als onderdeel van een absurd ‘toneelstuk’ om de hulporganisatie om de tuin te leiden. ,,Ik liep normaal in een gestreept pakje, maar nu kreeg ik mooie kleren aan. Ik werd in een huis gestopt met een man en een vrouw en twee kinderen, die ik niet kende. Ik mocht niks zeggen, alleen ‘papa’ en ‘mama’. Zo kon de delegatie van het Rode Kruis zien dat de gevangenen het helemaal niet zo slecht hadden.’’

Engeltje op beide schouders

In werkelijkheid stierven in Theresienstadt tijdens en na de oorlog 34.000 Joodse gevangenen. Nog eens 88.000 Joden werden vanuit daar gedeporteerd naar vernietigingskampen. Slechts 19.000 gevangenen in het kamp zouden de oorlog overleven. Van de 10.500 kinderen in het getto overleefden slechts 142 kinderen. Louk was hier één van.

,,Van onze groep waren we allemaal uitgemergeld en ziek, maar uiteindelijk heeft alleen een baby de oorlog niet overleefd. Of wij nu een streepje voor hadden op andere gevangenen weet ik niet, maar we werden wel apart verzorgd. Ik zeg weleens dat ik op elke schouder een engeltje had zitten. Als het treinspoor niet was gebombardeerd, was Auschwitz onze bestemming geweest. Het is een godswonder dat ik weer heelhuids thuisgekomen ben.’’

Op 8 mei werden Louk en de andere gevangenen bevrijd door de Russen. Samen met de familie Metz en twee weeskinderen ging hij mee terug naar Nederland. Pleegmoeder Marietje Veenstra wachtte hem verheugd op in Eindhoven. Ze ging met hem mee naar zijn ouders in Nijkerk.

,,Mijn vader begroette ons buiten en gaf mij een stuk chocolade toen ik nog in de vrachtwagen zat. Ik zei ‘Dank u wel meneer’. Ik herkende hem niet, want ik had hem drie jaar niet gezien. Later begreep ik dat hij dat heel erg had gevonden.’’

Pijnlijk weerzien

Het weerzien met zijn moeder was nog veel pijnlijker. Ze kon maar niet geloven dat haar eigen kind weer voor haar neus stond. ,,Ze zei: ‘Dat is mijn zoon niet’, terwijl mijn opa en oma mij wel herkenden. Mijn moeder kon het pas accepteren toen ze mijn schoen uitdeden en mijn voet bekeken. Als kind had ik in glas gestaan en ik had daardoor een litteken opgelopen. Tussen mijn moeder en mij is het nooit meer goed gekomen. Ze heeft mij geestelijk en lichamelijk mishandeld en maakte mij uit voor leugenaar en fantast.’’

Louk de Liever in de synagoge in Amersfoort in 2012.

Hoe zoiets kan gebeuren? De Liever denkt even na. ,,Ik vermoed dat mijn moeder er niet meer op had gerekend mij ooit nog terug te zien en dat ze eigenlijk al over mij had gerouwd. Hetzelfde zag je bij Amerikaanse militairen die onverwacht terugkeerden uit de Vietnamoorlog. Dat leidde ook tot ingewikkelde situaties. Hun vrouwen waren vaak alweer opnieuw getrouwd. Na de oorlog moest ik negen maanden naar het Pedologisch Instituut in Amsterdam omdat ze me een moeilijk kind vonden na mijn verblijf in drie kampen.’’

In elkaar geslagen op school

In de Nijkerkse samenleving wachtte ook geen warm welkom. Op de lagere school ging er geen dag voorbij zonder dat De Liever werd uitgescholden voor ‘jood’, ‘rotjood’ of soortgelijke dingen. Regelmatig werd hij in elkaar geslagen door jongens op school.

,,Vaak haalden ze er een jongen bij die een kop groter was. Toen ik een keer bovenop hem zat en hem in elkaar had kunnen slaan, maar het niet deed, hield het pesten op. Voortaan hielp hij mij. Iedereen die mij uitschold kon een pak slaag verwachten. Op de mulo had ik er geen last meer van.’’

Louk de Liever wijst op de lijst met naar het concentratiekamp Theresienstadt afgevoerde kinderen op de naam Louis Veenstra, zoals hij in de oorlog als Joods onderduikertje heette.

Nijkerk doet sinds kort onderzoek naar de manier waarop tijdens en na de oorlog is omgegaan met Joodse families. Vaak kostte het veel moeite om in beslag genomen bezittingen terug te krijgen, of moest er achterstallige belasting worden betaald.

,,Ik weet dat mijn familie het huis en de winkel heeft teruggekregen, na wat gedoe. De bank kreeg tijdens de oorlog zes briefjes van 1000 gulden in bewaring van mijn opa. Dat geld kwam na de oorlog weer netjes terug. Hoe dat bij andere Joodse families zit, weet ik niet.’’

Haat nooit accepteren

De afgelopen decennia is De Liever uitgegroeid tot veelgevraagd spreker op scholen en verenigingen. In Nijkerk en Amersfoort is grote waardering voor zijn inzet om de lokale Joodse geschiedenis levend te houden én zijn persoonlijke verhaal over de oorlog te delen met het grote publiek.

Een paar jaar geleden werd er zelfs een straat naar hem vernoemd, De Lieverhof in Nijkerk. ,,Normaal gesproken doen ze dat alleen als je dood bent, maar de gemeente Nijkerk heeft dat weten te omzeilen. Alleen mijn voornaam mocht er niet bij komen te staan.’’

De Liever blijft zolang hij in staat is om het te doen, zijn oorlogservaringen delen, ‘opdat wij niet vergeten’. Dat is nodig, ook vandaag, schetst de 82-jarige. ,,Ik herinner me een spreekbeurt op een Nijkerkse school, waarbij twee islamitische leerlingen de klas werden uitgestuurd omdat ze vervelende dingen zeiden. Ik liet ze terugkomen en zei: ‘Wij zijn familie van elkaar’. Daar wilden ze eerst niks van weten. Maar ik zei: ‘Jullie aartsvader Ibrahim en mijn aartsvader Abraham is dezelfde’. Daarna stelden alleen nog maar goede vragen. Ik hoop dat ze er thuis over hebben verteld. Jodenhaat, maar ook haat tegen andere groepen en religies mogen we nooit accepteren.’’

