LSD-trip met vrienden loopt uit de hand, man (20) verdacht van poging tot doodslag

tweede incidentDe 20-jarige jongeman die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij in een woning aan de Simonsstraat in Delft, was tijdens zijn arrestatie onder invloed van LSD. Door dit tripmiddel zien gebruikers de werkelijkheid anders. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het gaat om het tweede ernstige LSD-gerelateerde incident in een maand tijd.

Bij de steekpartij in de Delftse woning raakten vrijdagavond 19 februari twee jonge mensen gewond. Het gaat om een slachtoffer en de verdachte, die vrienden van elkaar zijn. Na de steekpartij rende de verdachte bebloed en verward de woning uit, slechts gekleed in zijn onderbroek. Even verderop, op de Julianalaan, ging hij tegen de grond. Hij werd door het ambulancepersoneel onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

In de woning zelf werd het slachtoffer aangetroffen. Deze persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van politieauto’s. In diverse WhatsApp-gesprekken ging het gerucht dat het slachtoffer zou zijn overleden, maar dat ontkent een woordvoerder van het Openbaar Ministerie met klem. Er zou ook geen sprake zijn van een drugsfeestje.

In een filmpje dat op WhatsApp circuleert, valt te zien dat de complete woning is bezaaid met rommel en onder de bloedvlekken zit. In een andere video filmt een omstander, die ook onder het bloed zit, de verdachte die op dat moment midden op de weg ligt. ,,Ik heb de jongen proberen te helpen. Hij wil niet luisteren”, zegt de onbekende ooggetuige in de video. De man zou volgens hem buiten een auto hebben belaagd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de verdachte buiten niet in het bezit was van een steekwapen.

LSD in coronatijd

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een LSD-trip uit de hand loopt. In Heemskerk kwam de 22-jarige aardrijkskundeleraar Jaymie om het leven toen hij door zijn vriend werd aangezien voor een demoon, beweert Arthur van der Biezen, de advocaat van de verdachte. Volgens de raadsman liep de situatie uit de hand na het gebruik van LSD.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat vier op de tien gebruikers van psychedelische drugs, zoals ketamine, LSD, 2C-B en truffels, vaker zijn gaan gebruiken tijdens de lockdown. Door de coronamaatregelen, die half maart vorig jaar ingingen, is het uitgaansleven grotendeels stil komen te liggen. ,,Voor de één was dit een reden om vaker alcohol of drugs te gaan gebruiken. Voor de ander was wegvallen van de mogelijkheid om uit te gaan juist een reden om (even) niet of minder te gebruiken”, aldus het instituut.

Aan het onderzoek deden 4460 mensen tussen de 16 en 35 jaar mee, die minimaal één keer per jaar een club of een festival hebben bezocht.

