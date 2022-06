LTO ziet stikstofbeleid als ‘onrealistische kaalslag’, Greenpeace tevreden: ‘Tijd dat LTO eens meewerkt’

Volgens die doelstellingen van het kabinet moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft worden verlaagd. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten, of op een andere manier hun uitstoot fors moeten verminderen.

,,De voorstellen van het kabinet betekenen een onrealistische kaalslag. Van het platteland, van de boeren en tuinders, maar ook van de natuur”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland in een verklaring. ,,Ondanks enkele empathische woorden zien we vooral dictaten van bovenaf, tegen de afspraken in het regeerakkoord. Dat gaat niet werken.”

Volgens Van der Tak komt het nieuws hard binnen. ,,We hebben intensief gelobbyd in het belang van onze leden. Toch constateren we dat er te weinig is gedaan met de breed gedragen, realistische voorstellen die we met sectorpartijen en andere organisaties hebben gedaan. LTO Nederland trekt op dit moment een streep voor het Rijk: hier kunnen we zo niet aan meewerken.”

LTO Nederland zegt verder dat het kabinet vastloopt in een juridisch moeras van onwerkbare normen. ,,De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien niet. Dat is zo jammer, zeker omdat er breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan.”

Greenpeace: eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden

Greenpeace toont zich juist tevreden over de plannen. ,,Na jaren getreuzel presenteert het kabinet eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden en de bouw van huizen mogelijk maakt. Geen seconde te vroeg, want volgens ecologen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 fors zijn teruggebracht omdat we anders kwetsbare natuur kwijtraken”, reageert de milieuorganisatie.

Volgens Greenpeace doen provincies ‘er goed aan niet in te gaan op de oproep van LTO Nederland om in verzet te komen tegen de kabinetsplannen, maar aan de slag te gaan’. De organisatie vindt dat het tijd wordt dat LTO ‘mee gaat werken en de samenleving niet langer laat wachten. Anders moet straks opnieuw de rechter eraan te pas komen om bestuurders te dwingen tot actie’.

Ook andere natuurorganisaties zeggen de stikstofaanpak van het kabinet te steunen. Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op ‘snel werk te maken’ van de uitvoering ervan.

Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes ‘pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden'. Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur ‘niet langer kan wachten'.

,,Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing”, aldus de natuurorganisaties.

