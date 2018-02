'Luchtmacht de fout in met vervoer gevaarlijke stoffen'

Bij de luchtmacht is de afgelopen jaren nogal eens wat mis gegaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Defensie van mei vorig jaar dat in het bezit is van deze krant. In het onderzoek wordt gesproken van een 'grote hoeveelheid voorvallen'.

In het rapport staat dat de betrokken leidinggevenden onvoldoende op de hoogte zijn ,,van de processen en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen''. Verder blijkt dat het kennis- en opleidingsniveau van medewerkers betrokken bij het vervoer niet het noodzakelijke niveau heeft voor de werkzaamheden. ,,Dit kan de medewerker zelf, zijn directe collega's en defensiematerieel in gevaar brengen'', staat in het rapport, dat Nieuwsuur vanavond als eerste naar buiten bracht.

Aanleiding voor het onderzoek was een controle op 24 februari 2016 waarbij een transport met zuurstofcilinders werd geïnspecteerd door het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. Wat bleek: het vervoer had nooit over de weg mogen rijden, aangezien de cilinders niet geëtiketteerd, getest en vrijgegeven waren.

Morgen moet de chauffeur, een onderofficier, voor de rechtbank verschijnen omdat hij zelf de vrachtbrief heeft ondertekend als afzender.

Niet alleen met het transport in Nederland werden veelvuldig fouten gemaakt, ook naar missiegebieden zoals Mali ging het mis. ,,Zendingen vanuit het uitzendgebied die door de lucht richting Nederland komen, zijn met regelmaat verkeerd verpakt, gelabeld of gedocumenteerd; of bestaan uit items die helemaal niet door de lucht vervoerd mogen worden in die staat of samenstelling. Dit kan direct gevaar opleveren voor het vliegtuig, de bemanning en daarbij ook consequenties hebben mocht een dergelijke lading in het buitenland door de lokale autoriteiten gecontroleerd worden.''

Volgens de onderzoekers heeft de campagne over veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, eind 2015/ begin 2016, nauwelijks effect gehad. Slechts één van de geïnterviewde medewerkers heeft bewust een poster zien hangen. Het overige campagnemateriaal kon niemand zich herinneren.

Vliegtuigcrash

Om de ernst van de situatie te duiden halen de onderzoekers in hun rapport het vliegtuigongeluk in Everglades, Florida, in 1996 aan. Tijdens de vlucht ontstond een grote brand in het vrachtruim. Hier lagen chemische zuurstofgeneratoren zonder veiligheidskapjes op de slagpinnen, die door de trilling van het vliegtuig werden geactiveerd. Door de warmte die ontstond vloog eerst karton, en later vliegtuigbanden, in de fik. Toen de brand ook de elektrische installaties aantastte werd het vliegtuig onbestuurbaar en crashte. Bij het ongeval kwamen alle 110 inzittenden om het leven.

Dat er problemen zijn met de veiligheidscultuur binnen de Defensie is al langer bekend. ,,Op het gebied van bedrijfsveiligheid is Defensie onvoldoende in control", schreef de Commissie-Van der Veer die er onderzoek naar deed eerder deze maand nog. ,,Helaas is deze conclusie niet nieuw.''