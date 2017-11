Luchtmacht lanceert eigen satelliet

Zestig jaar nadat de Russen de allereerste satelliet ooit de ruimte in schoten, krijgt ook Nederland zijn eigen kunstmaan. De Nederlandse ‘Spoetnik’ gaat voor defensie inlichtingen verzamelen, het weer in de ruimte monitoren en dient als postbus om zeer gevoelige informatie van en naar troepen op het slagveld te sturen.

Vandaag tekent de luchtmacht tijdens een wapenbeurs in Rotterdam de contracten en gaan meerdere bedrijven met de bouw van de ‘Brik II’ aan de slag. Defensie levert zelf de sensoren aan waarmee het wil experimenteren in de ruimte. De lancering staat voor de zomer van 2019 gepland.

De allereerste satelliet van het Nederlandse leger is vooral een experiment in het ontdekken van militair nut en noodzaak, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Defensie denkt hiermee nog accurater en sneller informatie over het slagveld te vergaren.

Een capaciteit die steeds onmisbaarder wordt, want oorlogen winnen legers allang niet meer met een gevecht van staal tegen staal, maar met de beste inlichtingen. ,,We weten nog niet precies hoe we dit middel uiteindelijk willen inzetten, maar we gaan op zoek naar een niche waarmee we ons kunnen onderscheiden. En we zien dit vooral als een demonstratie van waar we allemaal tegenaan lopen als we dit serieus willen oppakken’’, zegt majoor Bernard Buijs, hoofd van het bureau Space van de luchtmacht.

Kunstmanen

Dat de ruimte enorme potentie heeft, daarvan zijn ze bij de luchtmacht wel overtuigd. Veel bedrijven laten nu al hun eigen satellieten rondzweven om bijvoorbeeld wagenparken wereldwijd te beheren.

Lange tijd gingen er kunstmanen zo groot als vrachtwagens de ruimte in, maar nu satellieten steeds kleiner worden, was opereren vanuit de ruimte nog nooit zo goedkoop. Het budget van defensie voor deze operatie is 2,5 miljoen euro ,,Een jaar of acht geleden waren we het veelvoudige kwijt geweest’’, zegt Buijs.