Luchtmacht scheert laag met F-16's over dierentuin Wildlands, burgemeester Emmen woedend

Mens en dier schrokken zich vandaag een ongeluk toen F-16's op minder dan honderd meter hoogte over dierentuin Wildlands in Emmen scheerden. Volgens de luchtmacht gaat het om belangrijke oefenvluchten voor een prestigieuze instructeursopleiding.

Onverantwoord noemt Eric van Oosterhout, burgervader van Emmen, de laagvliegende straaljagers boven zijn stad en Wildlands. ,,Ik snap dat de Koninklijke Luchtmacht moet oefenen, maar met straaljagers heel laag over een drukbezochte dierentuin vliegen, is onverantwoord,” schrijft hij op Twitter.

Zijn ergernis wordt door inwoners van Emmen en Drenthe breed gedeeld. ,,Defensie doet wat ze wil”, foetert Johan Roland. ,,De luchtmacht moet oefenen, maar niet op 20 meter boven bewoonde gebieden. Dit is ronduit asociaal en moet stoppen.” Twitteraar Eddechien heeft een klacht ingediend. ,,Ze vlogen ontzettend laag over mijn huis. Nu heb ik een piep in mijn oor.”

Spijtig

De Koninklijke Luchtmacht zegt de overlast te betreuren en noemt die spijtig. ,,We proberen uiteraard overlast zoveel mogelijk te vermijden en hebben begrip voor burgemeester Eric van Oosterhout”, vertelt Jayme Tol, woordvoerder van vliegbasis Leeuwarden.

De F-16's vlogen overigens op circa 80 meter hoogte over, legt hij uit, niet lager. ,,Maar als je in de dierentuin naar de tijgers zit te kijken en uit het niets F-16's ziet en hoort overvliegen, dan lijkt het al snel alsof onze straaljagers op slechts twintig meter overvliegen,” erkent Tol.

Hij beklemtoont het enorme belang van de laagvliegende F-16's voor Defensie. ,,De oefeningen vinden plaats in het kader van onze Weapon Instructor Course, waarbij onze meest talentvolle vliegers en die van België en Noorwegen worden opgeleid in tactieken, wapensystemen en luchtgevechten. Zij bepalen op onze missies in Irak, Syrië en Afghanistan onze tactiek. Voor ons is dat zeer belangrijk, we investeren daar veel in.”

Terughoudend

In het eerste blok van eind mei tot medio juli trainden de piloten luchtgevechten op de Noordzee. ,,In het tweede blok dat deze maand van start ging oefenen we met gronddoelen,” zegt woordvoerder Tol. ,,We simuleren dan hoe je met het boordkanon doelen uit kunt schakelen. Het is daarvoor nodig om uit alle richtingen laag aan te komen vliegen.”

Volledig scherm Inwoners van Leeuwarden en het Brabantse Volkel zijn meer gewend aan de straaljagers, die soms laag overvliegen. © Ed van Alem

Normaliter doet de Koninklijke Luchtmacht dat op oefenterreinen de Vliehors op Vlieland en bij het Groningse Lauwersoog (Marnewaard). ,,We hebben echter soms meer gebieden nodig om te oefenen. Een van de weinige plekken waar dat kan is boven Emmen. Daar mogen we al vanouds laag vliegen.”

De Koninklijke Luchtmacht zegt zeer terughoudend te zijn met de vluchten. ,,Enkele jaren terug deden we dat vele jaren lang, dit jaar alleen donderdag en vandaag.” Hij erkent dat er een aantal klachten is ontvangen. ,,We kunnen ons dat goed voorstellen, zo'n straaljager maakt veel geluid voor wie dat niet gewend is.”

Dierenarts

Desalniettemin belooft Defensie de oefeningen te evalueren en te kijken of de Emmense dierentuin een volgende keer kan worden overgeslagen. Ook is contact gezocht met de dierenarts van Wildlands. ,,We zijn met hem in gesprek gegaan.” Beleid is om overlast voor burgers zoveel mogelijk te vermijden. ,,Tegelijk hebben onze gevechtspiloten over drie weken wel hun eindexamen.”

Niet alle Emmenaren en Drenten balen ondertussen van de laagscherende F-16's. ,,Het zal allemaal wel, maar ik heb er in ieder geval van genoten”, reageert Brian Roeten op de tweet van burgemeester Eric van Oosterhout. ,,En onweer vinden sommige mensen en dieren ook erg eng. Dat kunnen we ook niet uit zetten. Begin je druk te maken als deze apparaten vanuit een vijandig gebied komen en er niet op gereageerd kan worden.”

F-16's

Oplettende lezers zullen zich overigens afvragen hoe het komt dat de van vliegbasis Leeuwarden afkomstige gevechtsvliegtuigen F-16's betreffen en niet F-35's. Onlangs nam vliegbasis Leeuwarden immers nog met veel fanfare afscheid van zijn laatste F-16. ,,Normaal vliegen we vanaf Leeuwarden inderdaad enkel met de nieuwe F-35's”, doceert Tol. ,,Maar als Koninklijke Luchtmacht vliegen we vanaf Volkel in Brabant gewoon nog met F-16's en dat blijven we tot 2024 doen. Vandaar dat we voor onze opleiding tot wapeninstructeur ook nog gebruik maken van enkele F-16's. Tijdens de opleidingsduur vliegen er dus 'toch weer F-16's vanaf Leeuwarden.”