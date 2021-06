Luchtmacht stuurt eigen satelliet de ruimte in

Het bedrijf Virgin Orbit bracht de Brik II vanuit de Mojavewoestijn in de Verenigde Staten met een raket in een baan om de aarde.

De satelliet is niet groter dan twee aan elkaar geplakte melkpakken. De naam is een knipoog naar het allereerste Nederlandse militaire vliegtuig uit 1913, de Brik.

Inlichtingen

Defensie hoopt hiermee nog accurater en sneller informatie over het slagveld te vergaren, een capaciteit die steeds onmisbaarder wordt. Oorlogen winnen legers allang niet meer met een gevecht van staal tegen staal, maar met de beste inlichtingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Nu gaan er alleen nog een postbus, een weerstation en een spectrometer de ruimte in, maar er passen ook telescopen in of foto- en filmapparatuur. Er wordt zelfs over nagedacht om via de ruimte te communiceren met behulp van laser, een techniek die bijna niet valt af te luisteren.