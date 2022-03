Lugubere vondst schokt Puttershoek: twee doden gevonden in huis van ‘in zichzelf gekeerde vrouw’

Het is woensdagochtend, even na tienen. Twee rechercheurs lopen in beschermende pakken de hoekwoning op nummer 2 uit. Ze stampen hun schoenen schoon. Zwarte deeltjes dwarrelen neer op straat. Een etmaal eerder moet zich in de woning iets gruwelijks hebben afgespeeld, maar wat precies, dat laat de politie in het midden. ,,Het is nog onduidelijk of er sprake is van een noodlottig ongeval of een misdrijf,’’ luidt de officiële lezing. Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie evenmin mededelingen.