Lugubere vondst: voorbijganger vindt schedel in Tiel

Minister: Ouderen niet de grootste brokkenmakers in verkeer

15:58 Het kabinet bepaalt nog voor de zomer of er maatregelen genomen moeten worden bij de beoordeling van de rijvaardigheid van bestuurders wier rijbewijs is ingenomen. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Deze week bleek dat het roze papiertje van 229 automobilisten van 70 jaar en ouder de afgelopen drie jaar ten onrechte is afgenomen door de politie of marechaussee.