Luyksgestel diep geschokt: Harrie was de ogen en oren van De Raven

Luyksgestel is in rouw over het tragische ongeval waarbij gisteren dorpsgenoot Harrie van der Heijden (75) overleed. Hij was zijn leven lang vrijwilliger bij voetbalclub De Raven. ,,Dit treft de Luyksgestelse gemeenschap met een mokerslag die nog lang nadreunt", zegt Raven-voorzitter Bert Willems. ,,Hij was de oren en ogen van De Raven."

Van der Heijden (75) kwam zondagmorgen om het leven toen een auto zijn huis binnenreed. Dat was precies op de plek waar hij op een bank lag. Willems somt een aantal verdiensten op: jeugdvoorzitter, grensrechter, erelid. ,,Hij had de sleutels van het sportpark en kwam er minstens twee keer per dag."

Van der Heijden organiseerde kaartavonden voor de voetbalclub en de korfbalclub. De opbrengst ging naar de clubs. ,,Als De Raven thuis speelde, bracht hij de raambiljetten naar de sponsorbedrijven. Hij deed dat op de fiets. Je zag hem vaak in het dorp."

Clubblad

Willems woont in dezelfde straat als Van der Heijden. ,,Hij had geen internet. Daar had hij niks mee. Hij kreeg het programma en het clubblad van mij fysiek. Dat vond hij leuk. De club was hem heilig."

Quote Heel Luyksgestel gaat hem missen Bert Willems, Raven-voorzitter De Raven heeft een kleine 500 leden. ,,In een dorp als Luyksgestel met 3000 inwoners kun je stellen dat iedereen hem kende. Hij was de pater familias van De Raven." De club plaatste zondag een rouwbericht op de site. Dat is al 13.000 keer bezocht. ,,Dat is vier keer het hele dorp", aldus Willems. ,,We zullen hem enorm missen. Heel Luyksgestel gaat hem missen."

Van der Heijden werkte tot 1997 in de buitendienst van de gemeente. Buurman en gemeentebode Henri Wuijts kent hem daar ook van. ,,Ik weet dat hij op maandag het gras van het voetbalveld maaide en het woensdag nog een keer deed. Dan lag het veld er gewoon nog een keer mooi bij." Het ongeval is te bizar voor woorden, vindt hij. ,,Ik ben er kapot van en heel veel mensen hier in het dorp."

Zijn werk op het grasveld leverde Van der Heijden ook nog een carnavalsliedje op waar hij het onderwerp van was. Met 'Op de grasmaaier' was wel duidelijk dat het om hem draaide. In 1978 kreeg hij de dorpsonderscheiding de Koperteut voor zijn inzet.

Van der Heijden was niet getrouwd en woonde naast zijn broer en schoonzus. In de straat zijn Jan van Dijk en zijn zoon Teun in de tuin aan het werk. ,,Ja, een bekende man was hij. Zat altijd bij De Raven. Een gezien mens in het dorp", zegt de vader. ,,En dan zo'n raar ongeluk", vindt zoon Teun. ,,Het had niet raarder kunnen gaan."

Volledig scherm © Bert Jansen