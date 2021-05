Maakt het uit als Jaimie Vaes zat te flirten? Mag je dan iemand verrot slaan?

Ik bevind me op het eiland dat eens terrein was van schrijvers, kunstenaars, muzikanten, homoseksuelen en andere vrijheidszoekers. Tegenwoordig strijkt hier dagelijks een nieuw BN’er-koppel neer in de hoop dat een magische berg, een vrachtlading drank en drugs en een instagramwaardig baaitje hun relatie kan redden. Je komt ze zo in het wild tegen, een half dozijn paparazzi in hun kielzog, dronken of tongend, altijd hand in hand, op de achtergrond een boeddhabeeld of grote witte letters die samen het woord LOVE vormen.