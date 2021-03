Maaltijdbezorger verongelukt op spoor bij Zenderen, voor de ogen van toezichthouder NS, die eten bestelde

Een brandend kaarsje, een kleurrijk bloemstuk en een kaartje met een sobere tekst: ‘We zullen je missen, Team Spare Rib Express’. De herdenkingsplaats is net ingericht door de collega’s van het slachtoffer. Enkele meters verderop denderen de treinen gewoon weer door. Het is maandagmiddag rond een uurtje of vijf. Het is fris, droog, rustig weer. Het schemert al een beetje. Ongeveer dezelfde entourage als 24 uur geleden, toen zich op deze plek in het landschap tussen Bornerbroek en Zenderen een huiveringwekkend drama voltrok. Met als dodelijk slachtoffer een 21-jarige maaltijdbezorger uit Hengelo. En een veiligheidsmedewerker van de NS als getuige en ongewilde hoofdrolspeler in een krankzinnig, tragisch verhaal.