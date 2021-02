Maanden cel geëist, maar rechter deelt weken cel en taakstraf uit voor relschoppen op Museumplein

Vijf relschoppers die zich 24 januari op het Museumplein in Amsterdam tegen de politie keerden, kregen gisteravond straffen die varieerden van drie weken onvoorwaardelijk cel tot een taakstraf. Een tegenvaller voor het Openbaar Ministerie dat steeds drie tot vier máánden cel had geëist, steeds begeleid met de zin ‘je komt hier niet mee weg'.

De vijf mannen stonden gisteren één voor één terecht voor openlijke geweldpleging, 24 januari op en rond het Museumplein. Na de rellen in Amsterdam - één dag na het ingaan van de avondklok - ging het dagenlang los is tal van steden in Nederland.

De verdachten zijn Davy H. (46) uit Schiedam, Kevin B. (30) uit Medemblik, Eddy K. (26) uit Hoofddorp, Tony R. (22) uit Den Haag en Riemon M. (24) uit Ridderkerk. Allemaal werden ze verdacht van openlijke geweldpleging.

Justitie ging er gisteren stevig in met strafeisen van drie tot vier maanden ónvoorwaardelijk cel en een geldboete. Zo kreeg Davy H. zelfs vier maanden cel te horen. Hij zat al vast sinds de rellen. Davy zou een agent een klap hebben gegeven. Zelf ontkende hij dat in alle toonaarden, zijn vriendin was erbij als getuige. Davy was naar het plein gekomen om vreedzaam te demonsteren en deelde roze bandjes uit met feel free to come close. Hoe kom iemand met zulke lieve bedoelingen nu klappen hebben uitgedeeld, betoogde z'n advocaat. Bovendien: Davy was niet in de buurt van de plek waar iemand werd opgepakt en waar wat schermutselingen waren.

Tekening

Davy H. had zelfs een tekening meegenomen naar de rechtbank, gemaakt in de cel. De consultant biologische gewasbeschermers legde tot in detail uit waar hij stond en waarom hij de klap niet kan hebben gegeven. Een agent zegt echter gezien te hebben dat Davy een agent een klap gaf. De officier eiste vier maanden cel tegen hem, maar Davy kwam er vanaf met 40 uur taakstraf. Zijn vriendin moest huilen van geluk.

Kevin B. (30) uit Medemblik, gooide een dranghekblok richting agenten. Het loodzware ding kwam ondanks de spierballen van de hovenier, niet ver. Maar er hadden grote ongelukken mee kunnen gebeuren. Kevin kreeg met zes weken cel (waarvan drie voorwaardelijk) de zwaarste straf.

Huilen

Eddy K. uit Hoofddorp zat huilend in de rechtszaal, zo veel spijt had hij. Zijn moeder had een brief geschreven dat Eddy een goeie jongen is en dat ze toch trots is op haar zoon. Eddy had zich onder invloed van drank en coke laten opjutten en een fles bier gegooid. Hij is tegen de vaccinaties. Net als Riemon M. (24) kreeg Eddy vijf weken cel waarvan drie voorwaardelijk. Twee weken zitten dus. Riemon ontkende sowieso dat hij iets had misdaan. Hij was wat komen ophalen in de stad, uit nieuwsgierigheid even gaan kijken op het Museumplein, kwam in het gedrag ‘en wist het toen ook niet meer'. Hij sloeg op de vlucht en zegt niks te hebben gegooid. Kevin, Eddy en Riemon kregen óók 40 uur taakstraf.

De 22-jarige Tony R. tenslotte, had ‘aarde’ gegooid naar agenten toen hij het waterkanon zag. Hij was slechts uit nieuwsgierigheid even komen kijken. Hij kreeg vier weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook twee weken zitten dus. Hij kreeg daar geen taakstraf bij.

Koffie

De demonstratie van 24 januari op het Museumplein was verboden. Een week eerder was het daar ook al uit de hand gelopen. Toch kondigde één actievoerder aan koffie te gaan drinken op het plein en ‘het stond iedereen vrij mee te doen'. Toen het daardoor toch veel te druk werd, greep de politie in en moest iedereen na een uur vertrekken. Daarna liep het uit de hand. Eerst in Amsterdam, al snel ook in Eindhoven en vervolgens drie avonden lang in tal van steden in Nederland.

Het Openbaar Ministerie weet nog niet of het in hoger beroep gaat. Eind vorige week kreeg de man van de beroemde ‘karatetrap’ tegen een ME’er ook een veel lagere straf (120 uur werkstraf) dan was geëist (drie maanden cel).

