Maanden na herexamens krijgt Sabrina onverwacht telefoontje: ze is tóch geslaagd

Staatsse­cre­ta­ris Van Ooijen stopt overleg over drankge­bruik: ‘Deze situatie leidt tot impasse’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft het overleg over drankgebruik stopgezet. De gesprekken met de betrokken partijen leveren te weinig op, aldus de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik vind dat teleurstellend maar onontkoombaar.’

12:15