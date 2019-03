Maart roert zijn staart: eindelijk lenteweer op komst

Vooral langs de kust pakt het weer vrijdag mooi uit met een temperatuur tussen de 14 en 15 graden. ,,Landinwaarts heb je wat stapelwolken en schijnt de zon af en toe. In Limburg wordt het wel 16 graden’’, stelt Woei.



Komend weekend wordt het wat de weersvoorspellingen betreft wat onzeker. Woei: ,,Het zou zaterdag mooi uit kunnen pakken en een tijd lang droog kunnen blijven in heel het land met aardig wat zon.’’ Ook de temperatuur kan tussen de 12 tot 15 graden liggen. ,,Maar vanuit het westen ligt een storing op de loer. Die moet in de loop van zaterdag over ons land gaan trekken. De weermodellen zijn het er nog niet over eens wanneer dat gaat gebeuren.’’



Die storing brengt een enkel buitje met zich mee. ,,We moeten het van de vrijdag hebben’’, concludeert Woei. ,,Zondag wordt helemaal niet slecht hoor. Er zijn vast wel mooie momenten. Zo zou het zaterdag ook wel mooi kunnen beginnen met wat zon, maar wel met de dreiging van een enkele bui in de middag.’’



Zondag wordt het droger, maar dan vooral later op de dag. ’s Ochtends is er ook een bui mogelijk en trekt de wind aan. De zon is er wel, maar de temperatuur gaat omlaag naar zo’n 9 tot 11 graden. ,,Maart is eigenlijk wel veranderlijk. We hebben niet voor niets het gezegde maart roert zijn staart. Het kan nog alle kanten op.’’