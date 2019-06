Maarten biedt een tegengif tegen de enorme machteloosheid

‘Met intercity naar Formule 1 in Zandvoort’

6:42 De spoorwegen gaan hard aan de slag om in mei volgend jaar een grote publieksstroom te vervoeren naar de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. ,,We investeren anderhalf miljoen om van de boemeltrein van Haarlem naar Zandvoort binnen tien maanden een intercity te maken. Het is een spoedklus om de evenementenlijn klaar te maken voor de Max-fans’’, aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail in De Telegraaf.