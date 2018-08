'Maarten symboliseert dat we de strijd aan het winnen zijn'

Video Auto rijdt expres gemeente­huis Lingewaard in, bestuurder komt om

6:52 Een automobilist is afgelopen nacht met opzet het gemeentehuis van Lingewaard, gevestigd in het Gelderse Bemmel, binnengereden. Direct nadat de auto het pand inreed, brak er brand uit. De politie meldt dat de bestuurder is omgekomen.