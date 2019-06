Maarten van der Weijden: de solist die leerde dat hij niet álles alleen kan

Toen de 18-jarige Maarten van der Weijden in 1999 in Hawaï zijn eerste WK zwom, was zesvoudig wereldkampioene Edith van Dijk er bij. Het was vóór de leukemie, voor de genezing, voor het wondergoud van Peking en voor de monstertocht door Friesland. De Maarten die toen met haar het water in dook was gewoon een talentvolle zwemmer. Wat ze zich van die eerste ontmoeting herinnert? ,,Een jong gastje, lang ook.” Heel bijzonder? Neuh.