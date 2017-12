'Maas schrappen uit obstacle run na dodelijk ongeval'

Een 29-jarige deelneemster kwam om het leven toen ze vanaf een hoge glijbaan de Maas in dook en een andere deelneemster vervolgens op haar hoofd terechtkwam. Uit het rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat er tijdens het incident weliswaar voldoende duikers aanwezig waren om ongevallen met deelnemers te voorkomen, maar zou onvoldoende rekening zijn gehouden met het troebele water in de Maas. Toen deelneemster Gitte Leurs onderwater verdween duurde het negen minuten voordat zij gered kon worden.

In het rapport is eveneens te lezen dat de metershoge glijbaan die in het water uitkomt, niet alleen vanwege het troebele water een risico vormt. Ook zouden er deelnemers in het water terechtkomen die vermoeid zijn of niet goed kunnen zwemmen. Ook had het onderdeel voor een 'onbeheersbare situatie' kunnen zorgen. Op de dag van het ongeval deden er relatief weinig deelnemers mee, maar de dag erna zou een groter aantal sportievelingen voor problemen gezorgd hebben. Toch wordt het ongeval met Leurs door het IFV bestempeld als een noodlottig ongeval.