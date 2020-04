Maatregelen na coronabesmettingen bij nertsen op Brabantse fokkerijen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd. Vanaf vandaag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA, meldt meldt minister Carola Schouten (Landbouw, CU) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer.