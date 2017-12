Maatregelen tegen fraude met cadeaukaarten

De BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) kwam tot deze stappen na berichten over mogelijk gesjoemel met cadeaukaarten. De fraude kan gepleegd worden via het nummer dat op de kaart staat. Dit kan afgelezen worden zonder dat de kaart daadwerkelijk gekocht wordt. Via een speciale app kan het tegoed worden gebruikt.

De BVCNL steekt nu een stokje voor deze praktijk, door winkeliers te vragen de 'kaarten-apps' en de zelfgemaakte foto's niet te accepteren als betaalmiddel. Ook zouden leden technische aanpassingen door moeten voeren op hun eigen website zodat kaarteigenaren die hun saldo willen controleren gebruik moeten maken van een pincode.

Heel makkelijk

De fraude kwam aan het licht door BNN/VARA-programma Kassa. Het consumentenprogramma testte twaalf cadeaukaarten. In elf gevallen was het heel makkelijk om te frauderen. Het ging om kaarten van de VVV, Intertoys, HEMA, Prénatal, de Boekenbon, de Nationale Bioscoopbon, Fashioncheque, YourGift Card, Huis & Tuin cadeau, RestaurantCadeau en Beauty & Parfum cadeau.

Het frauderen werkt als volgt. Wie geen zin heeft om allerlei pasjes te bewaren, kan een app gebruiken om foto's van cadeaukaarten op te slaan. In de winkel kun je dan die app laten scannen om te betalen. Het is echter heel makkelijk om in winkels cadeaukaarten te fotograferen zónder ze te kopen. En met die foto's kon Kassa in de meeste winkels ook gewoon betalen. Dan moet het bewuste pasje natuurlijk wel verkocht zijn, maar dat is eenvoudig te checken. Je kunt de code op de kaart immers invoeren op de website van de winkel om te zien hoeveel saldo erop staat. Als er geld op staat, is het pasje dus verkocht.