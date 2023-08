Machinist ziet auto stilstaan op het spoor, dan drukt hij de rem in: ‘Dat is schrikken geweest’

Wat een catastrofe had kunnen worden, is wonderwel goed afgelopen in Wijhe. Een automobilist kwam precies op de overweg van de Rijksstraatweg (N337) stil te staan, terwijl er een trein aan kwam. De machinist wist de trein net op tijd te stoppen.

De wagen is bij de overweg met een ander voertuig in botsing gekomen en na de aanrijding precies op het spoor tot stilstand gekomen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, er was uitsluitend materiële schade. Het is niet bekend of op het moment van de aanrijding de slagbomen al naar beneden waren.

,,De trein staat stil, daar is geen aanrijding mee geweest. De inzittenden zijn op tijd uit de auto gekomen’’, aldus politiewoordvoerder Sigrid Passchier na de eerste melding.

Goed afgelopen

Woordvoerder Aldert Baas van ProRail laat weten dat het kantje boord is geweest op het spoor tussen Wijhe en Zwolle. ,,De trein is echt ternauwernood tot stilstand gekomen. De machinist heeft het goed gedaan en hij heeft tijd op de rem gedrukt. Dat moet echt schrikken geweest zijn, gelukkig is het goed afgelopen.’’ Hij schat de afstand tussen de trein en de stilstaande auto ‘een meter of tien’.

Door de inzet van de hulpdiensten reden er na 10.15 uur even geen treinen tussen Olst en Zwolle. ,,Eerst moet de auto van het spoor. Daarna moet de overweg nagekeken worden’’, aldus Baas aanvankelijk. Na een eerste inspectie valt de schade mee, alleen een schrikhek is beschadigd.

Geluk bij een ongeluk

De overweg bij de Rijksstraatweg was tijdelijk dicht. Verkeer moest rekening houden met vertraging op de doorgaande weg tussen Zwolle en Wijhe. Als alternatief meldde NS dat er taxibusjes tussen Zwolle en Wijhe reden.

Voor NS-woordvoerder Rob Hageman is het nu lastig te achterhalen wie de heldhaftige machinist is. ,,Ten eerste omdat hij of zij onderweg is, niet gestoord mag worden en de mobiel uit heeft staan. Maar bovendien kan het zijn dat de machinist naar een andere trein moet als er bijvoorbeeld vertraging is. Zoiets is uitzoekwerk en dan nog lukt contact later pas, als de dienst is afgelopen.’’



Wel spreekt Hageman van een ‘geluk bij een ongeluk’: ,,Het stuk spoor daar is lang recht. Daardoor kan een geoefende machinist van grote afstand al zien of er iets op het spoor staat.’’ Afhankelijk van de snelheid en de drukte heeft een trein volgens hem immers al snel 600 tot 1200 meter nodig om volledig tot stilstand te komen.

Het beschadigde schrikhek bij de overweg.

De overweg van de Rijksstraatweg (N337) bij Wijhe.

