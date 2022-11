Machteloosheid en verdriet overheersen na verdrinking kind (2): ‘Niet te bevatten’

37 jaar later Nabestaan­den geëxecu­teer­de muzikanten stappen naar rechter: ‘Staat stopt moorden in doofpot’

Nabestaanden van een drievoudige vergismoord in Rijswijk in 1985 eisen bij de rechter inzage in het geheime politieonderzoek. Bij de aanslag - mogelijk in opdracht van Desi Bouterse - werden drie onschuldige Nederlandse muzikanten koelbloedig geëxecuteerd. De kogels waren bedoeld voor tegenstanders van het regime in Suriname. Volgens betrokkenen stopt de Nederlandse staat de zaak in de doofpot.

3 november