Maffiabaas Raffaele Imperiale, nauw contact van Taghi, overgelopen naar justitie in Italië

Koningin Máxima pleit in actieplan voor hulp aan jongeren die ‘dichtbij en altijd beschik­baar is’

Hulpverleners en docenten trainen om gesprekken te voeren over mentale gezondheid, meer inloopvoorzieningen voor jeugd in de wijk, betere lesprogramma's en een campagne met influencers om psychische weerbaarheid online aandacht te geven. Dat zijn de belangrijkste pijlers van het actieplan ‘Het gaat om jou!’ van stichting Mind Us, waar koningin Máxima erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van is. Vandaag werd het plan gepresenteerd op Paleis Noordeinde.

6 december