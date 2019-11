Mag De Eetclub nu wel op de literatuurlijst bij middelbare scholen?

Deze week beleeft mijn tweede thriller De Eetclub zijn vijftiende verjaardag en 68ste druk. En om dat te vieren, leek het mij een goed idee om het hele boek te herzien naar de lezer van 2019. Want ik ben natuurlijk als de dood dat mijn parel terechtkomt op de foute boekenlijst en mijn naam naast die van Jan Wolkers en Annie M.G. Schmidt in de top tien van seksistische schrijvers. Vandaar dus dat de hele tekst op de schop genomen is en volledig volgens de huidige woke principes herschreven. In de eerste plaats wordt er in De Eetclub alleen nog maar kombucha gedronken in plaats van witte wijn en zijn de gerookte sigaretten vervangen door joints. Dat geeft het geheel een wat zweverige sfeer en tegen dit decor wordt uitsluitend vegan gegeten.