Mahasin zat in het vliegtuig op weg naar Marrakesh toen ze hoorde over aardbeving: ‘Bizar en treurig’

Giancarlo wil energie­markt opschudden met zijn bedrijf: ‘Markt­plaats voor groene stroom’

In België kunnen mensen met zonnepanelen hun opgewekte stroom zelf verkopen aan andere particulieren tegen een prijs die ze zelf bepalen, zonder tussenkomst van de grote energiebedrijven. Ook in Nederland moet dat snel mogelijk worden, stelt Brussel. ,,Het is voor beide partijen lucratief”, zegt Giancarlo Stanco, directeur van een bedrijf dat in België mensen met veel zonnestroom koppelt aan particulieren die graag willen kopen.