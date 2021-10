Maike reisde tot pandemie de wereld over: ‘Voelde opluchting toen corona alles stillegde’

‘Ja, wat maakt mijn vriend zo lief? Dat hij voorstelt om te gaan wandelen, omdat hij weet dat ik blij word van wandelen. Dat hij iets gezonds voor me klaarmaakt als ik thuiskom van werk, omdat hij weet dat ik gezond eten belangrijk vind. En dat hij me in het weekend ontbijt op bed brengt. Bak kwark met fruit, kop thee, versgeperste jus. Heel fijn, ik heb dit nog nooit meegemaakt, want heb nooit een relatie gehad. Het kon niet, ik had er geen behoefte aan, het paste vóór corona niet in mijn leven.