Maisbrood zonder mais van Jumbo 'meest misleidende' product

Van de 15.000 mensen die aan de publieksverkiezing hebben meegedaan, stemde 31 procent voor dit brood van Jumbo. Het maisachtig geel kleurtje komt door de toevoeging van de specerij kurkuma. Jumbo was het enige bedrijf van alle genomineerden dat het etiket of de ingrediënten van het genomineerde product niet wilde aanpassen. Volgens Foodwatch zou dit zomaar de reden kunnen zijn voor de 'winst' van de grootgrutter.

Tweede in de windei-verkiezing (21 procent van de stemmen) is de kalfsleverworst zonder kalfslever van Aldi geworden. Unilever staat met zijn Conimex Ketjap manis gold op de derde plek. Volgens de consumentenorganisatie is dit ,,gewoon schenkstroop met ketjapsmaak''. Ook fabrikant Innocent met het drankje 'Superjuice Framboos & kers' en 'Muesli vezelrijk' van Albert Heijn kregen veel stemmen.

Inmiddels hebben veel fabrikanten laten weten dat de producten aangepast zijn of nog worden aangepast. Zo haalt Aldi het varkensvlees uit de leverworst en vervangt het met echte kalfslever met één Beter Leven-keurmerk. De Duitse keten gaat ook de verdunde citroensap vervangen met echt citroensap. Unilever halveert het suikergehalte in de Ketjap manis en Innocent had de etiketten op de producten al aangepast.