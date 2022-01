Makers corona-ademtest slepen overheid voor rechter: ‘Ik vecht tegen Goliath’

Testcapaci­teit GGD Hollands Midden bereikt maximum: pas over 48 uur weer plek

GGD Hollands Midden zit aan z’n max wat betreft het aantal coronatesten dat zij kan afnemen. Degene die nu belt of inlogt op coronatest.nl kan pas over ongeveer 48 uur in de regio terecht. Mogelijk is er in andere regio’s eerder plek, aldus de gezondheidsdienst.

