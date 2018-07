Malek F. 'wilde ook in kerk toeslaan', justitie houdt vast aan terreur

Live Twitter / updateMalek F. (32), de man die op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag willekeurige drie mensen neerstak, hoopte doodgeschoten te worden door de politie. Dan zou hij een martelaar zijn. Ook had hij al eerder plannen om in een kerk mensen neer te steken. Dat verklaarde Malek allemaal kort na de steekpartij, bleek vandaag tijdens de eerste pro forma-zitting in de rechtbank Schiphol. Toch ontkennen zijn advocaten dat er sprake is van een terroristisch motief.

Verslaggever Victor Schildkamp is bij de zitting aanwezig en doet via Twitter verslag (zie onderaan het artikel).

F., afkomstig uit Syrië, stond voor het incident bekend als verward persoon. Hij zat al een aantal weken in ggz-kliniek Parnassia. Maar justitie sluit terroristische motieven absoluut niet uit. Vanmorgen op zitting bleek dat Malek de code van zijn telefoon niet wil geven. Justitie wil de telefoon onderzoeken om meer inzicht te krijgen in Maleks motieven. Maar Malek vertrouwt de politie niet.

Justitie vertelde vanochtend ook over de slachtoffers met wie indrukwekkende gesprekken zijn gevoerd. De impact van de steekpartij is groot. Niet alleen fysiek, ook psychisch. Een van de neergestoken mannen ziet het leven zelfs niet meer zitten, ondanks het feit dat hij twee kinderen heeft.

Lijden

Malek (kleine kalende man met halflange baard) zit er rustig bij in de rechtbank. Hij luistert kalm naar zijn tolk. Ook als justitie voorleest hoe hij vanaf december 2017 ineens veranderde. Hij ging veel bidden en paste zijn uiterlijk aan. Bovendien schreef hij op Facebook dat 'de ongelovigen naar de hel moeten' en 'dat hij ze met hulp van Allah graag zou zien lijden, nu en in het hiernamaals'. Tal van aanwijzingen voor justitie om nog steeds sterk rekening te houden met terreur.

Dat hij de code van zijn telefoon niet wil geven, sterkt die gedachte. Bovendien heeft Malek verklaard dat hij hoopte doodgeschoten te worden. Dan zou hij een martelaar zijn. Ook bleek vandaag dat hij de dagen vóór de steekpartij naar een kerk in het centrum van Den Haag liep en aanbelde om 'duivelaanbidders' neer te steken die hem van zijn geloof zouden willen afbrengen. Hij had een mes gekocht om mensen neer te steken. Bij de kerk was echter niemand. Daarnaast verklaarde Malek tegenover de politie dat hij een hekel had aan de Nederlandse samenleving. Later ontkende hij dat weer. Maar justitie houdt voorlopig vast aan terreurmotieven bij Malek F.

Het Openbaar Ministerie wil Malek wel laten opnemen in het Pieter Baan Centrum omdat hij mogelijk in een psychose zat en allerlei complexe problemen lijkt te hebben. Zelf vindt hij dat er niks mis is met hem. Maar zijn advocaat, Job Knoester, wilde de zitting wel even onderbreken om Malek zijn medicatie toe te dienen.

Maleks familie vertelde al eerder uitgebreid tegen deze site waarom en hoe vluchteling Malek langzaam steeds verwarder werd. Knoester ontkent dan ook dat er bij Malek terroristische motieven leven. Volgens de verdediging van Malek kon hij zijn psychische problemen niet meer aan en wilde hij dáárom dood. Er was geen terroristisch oogmerk. Zijn opmerkingen over 'ongelovigen' zijn uit de context gehaald, volgens de advocaten van Malek. Ze hadden allemaal te maken met Maleks psychische problemen.

Allahu Akbar

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk, en bedreiging met zware mishandeling. Uit onderzoek is gebleken dat F. in een post op Facebook stelt dat ,,ongelovigen moeten lijden". Twee maanden voor het steekincident ontving de politie een anonieme melding dat F. terroristische plannen zou hebben. De politie heeft nog niet kunnen achterhalen van wie dat briefje is. Na de steekpartij schakelde de politie F. uit door hem neer te schieten. Hij riep toen 'Allahu akbar'.