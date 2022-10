Mallorca-verdachte fatale vechtpartij aangehouden voor meineed

Een van de verdachten die betrokken is bij de vechtpartij waarbij Carlo Heuvelman (27) om het leven kwam, is aangehouden voor het plegen van meineed.

Volgens het Openbaar ministerie zou hij hebben gelogen over wat er na de mishandeling in de villa is gebeurd. Martijn T. verklaarde aanvankelijk tijdens een eerder verhoor dat hij na de mishandeling een glaasje water dronk en daarna meteen naar bed was gegaan. Hij zou niet met zijn vrienden over de mishandeling hebben gesproken.

Tijdens de zitting vanmorgen werd op verzoek van het Openbaar Ministerie een snapchat-video getoond waarop is te zien hoe een andere vriend trots zijn gehavende knokkels filmt. Martijn T. is hierop zittend op tafel te zien. Het filmpje is ruim een uur na de fatale mishandeling gemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie is er daardoor sprake van meineed. De officier van justitie liet T. tijdens de zitting hiervoor aanhouden. Hij moest meteen mee met parketpolitie naar het cellenblok. Later op de dag zal hij door de politie opnieuw worden verhoord over deze verdenking.

Geen hoofdrol

T. is de zesde verdachte die door de rechters stevig wordt ondervraagd over wat er nu precies is gebeurd op de boulevard in El Arenal. Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd hier op 13 juli vorig jaar zo hard tegen zijn hoofd geschopt of geslagen dat hij in coma raakte en vier dagen later overleed. Kort voor deze fatale mishandeling, raakten de vriendengroep uit Hilversum elders op de boulevard ook slaags met andere jongens uit Heerhugowaard.

Martijn T. lijkt geen hoofdrol te hebben gespeeld bij de mishandelingen. Op één filmpje is te zien dat hij juist een van de hoofdverdachten Sanil B. wegtrekt bij het eerste gevecht. Hij deelde zelf geen klap uit. Ook tijdens de tweede vechtpartij was het zijn plan om te deëscaleren, maar zijn vrienden waren te snel, verklaarde hij.

Uitbrander

T. stond met zijn neus bovenop de mishandeling van Carlo Heuvelman, weet zich nog wel te herinneren hoe het gevecht met begon ( er werd gespuwd uit de andere groep), maar verder weet hij zich nog weinig te herinneren. Hij heeft Carlo Heuvelman niet gezien, en al helemaal niet wie van zijn vrienden hem in elkaar sloeg, stelt hij. ,,Ik was gewoon enorm dronken‘”, was wat T. daarop te zeggen had. Dat leidde tot een emotionele uitbrander van de officier van justitie. ,,Ik geloof je niet, jongen. Je hebt er met je neus bovenop gestaan”, brieste hij. Ook de rechters plaatsen grote vraagtekens bij het verhaal van T. ,,Je zegt dat je niets hebt gezien, maar herinnert je wel wat er te zien is op de filmpjes. Ik vind dat zo lastig te begrijpen. Heb je het nu echt niet niet gezien of houdt je mensen de hand boven het hoofd?”

De ‘vergeetachtige houding’ van verdachten is inmiddels een bekend patroon tijdens het proces; ook vijf andere verdachten die inmiddels zijn ondervraagd over de dood van Carlo Heuvelman weten zich niets over deze mishandeling te herinneren of zeggen hem niet gezien te hebben. De drie hoofdverdachten Sanil B., Mees T. en Hein B. ontkennen hem te hebben geraakt, ondanks meerdere getuigen die hen aanwijzen.