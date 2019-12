‘Mam, ik word beschoten!’ Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is Chanel (16) haar jeugd verloren

,,Chanel is Chanel niet meer. Vroeger was ze zo levenslustig, zo onbezorgd. Maar op het 24 Oktoberplein is ze haar jeugd verloren. Sinds 18 maart is ze geen meisje meer, maar een 16-jarige vrouw. Die angstig is om over straat te gaan. Die alleen durft te slapen met het licht aan. En die haar droom, een baan bij Defensie, uiteen zag spatten. En dat allemaal door één gek.”