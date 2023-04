Man (22) negeert stopteken politie en raakt zwaargewond door crash tegen boom

Met videoBij een ernstig ongeluk in Grote Abeele bij Oost-Souburg in Zeeland is zaterdagnacht een automobilist ernstig gewond geraakt. Volgens de politie had de jongen een stopteken van agenten genegeerd.

Het is een enorme klap geweest, in het kleine gehucht tussen Souburg en Middelburg. Een geramde lantaarnpaal lag zondagochtend nog steeds in tweeën op straat, met honderd meter ertussen. De gecrashte auto staat tussen twee bomen in, met de neus naar de straat gericht.

De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Oost-Souburg, kwam rond 04.10 uur vanaf de Oude Vlissingseweg en ramde een lantaarnpaal. Vervolgens kwam de automobilist met zijn auto tussen twee bomen tot stilstand. Door de klap vloog de auto in brand. Diverse buurtbewoners schoten de bestuurder direct te hulp en haalden hem uit de auto. Daarna hebben zij de vlammen gedoofd.

Hulpdiensten van de post Torenweg kwamen met spoed ter plaatse. De ambulancemedewerkers hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man raakte ernstig gewond bij het ongeval.

Volgens de politie werd de man achtervolgd door agenten nadat hij een stopteken had genegeerd. Waarom hij niet stopte, is nog onduidelijk. Vermoedelijk had hij geen geldig rijbewijs. De politie doet onderzoek naar de zaak. Daarom is de straat voorlopig afgezet. Verkeer wordt omgeleid.

Volledig scherm De auto kwam na uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. © HV Zeeland

Volledig scherm Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaats. © HV Zeeland