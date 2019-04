Man (23) aangehouden voor steken van hardlopers en fietsers Noord-Holland

Er is een verdachte aangehouden voor de steekincidenten in Noord-Holland, afgelopen winter. Het gaat om een 23-jarige man uit Julianadorp.

De mysterieuze incidenten vonden plaats in november en januari. Op 22 november werden een 18-jarige en een 52-jarige vrouw uit Limmen aangereden door een auto en daarna met een voorwerp gestoken. De slachtoffers waren aan het fietsen en hardlopen over de Zanddijk in Castricum.

De 18-jarige Esmee uit Egmond aan den Hoef raakte op dezelfde wijze gewond toen zij vier dagen later in haar woonplaats een rondje aan het hardlopen was .

Zaterdag 26 januari gebeurde iets soortgelijks: toen werd een 15-jarig meisje tijdens het fietsen gepasseerd door een auto en met een scherp voorwerp in haar arm geraakt. Dit gebeurde in Barsingerhorn.

Verband

Het was voor de politie enige tijd onduidelijk of de automobilist die betrokken was bij deze incidenten, dezelfde was en of er een verband was tussen de misdrijven. Na uitgebreid onderzoek kwam de recherche op het spoor van de 23-jarige verdachte. Zo kon ook de link tussen de vier incidenten worden gelegd.