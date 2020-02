Man (23) duwt schoonmaker op het spoor en mishandelt twee beveiligers in Tilburg

ProRail woest op onbekenden die winkelwa­gen op spoor bij Wezep zetten: ‘Hoe haal je dit in je hoofd?’

13:14 Onbekende personen hebben afgelopen nacht een winkelwagen op het spoor gezet bij Wezep. Bij ProRail zijn ze opgelucht dat er geen schade is, maar overheerst de boosheid over deze actie. De spoorbeheerder neemt de zaak dan ook hoog op. ,,Dit is gedrag dat niet door de beugel kan.”