Man (23) opgepakt voor moord op Xavier Durlinger, betreft fietser in Opsporing Verzocht

Een 23-jarige man uit Sittard (Limburg) is maandagochtend aangehouden in het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger. Hij wordt verdacht van moord of doodslag, meldt de politie.

Het lichaam van Durlinger werd 19 mei vorig jaar gevonden op de Kollenberg in Sittard, een week nadat zijn moeder hem als vermist had opgegeven.

In maart besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, waarop meer dan honderd tips binnenkwamen. In de uitzending werd onder andere een foto van een fietser gedeeld die was vastgelegd op camerabeelden. De aangehouden man zou de betreffende fietser zijn. De politie denkt dat het om de fiets van Durlinger gaat.

Voor de gouden tip in deze zaak heeft justitie eerder een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Een van de tips die bij Opsporing Verzocht binnenkwamen, ging over de identiteit van de fietser. Het is niet duidelijk of de beloning nu wordt uitgekeerd.

De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand contact mag hebben, behalve met zijn advocaat.

Drugshandel

Xavier werd op 12 mei 2022 als vermist opgegeven. Zes dagen later werd hij dood gevonden. De dood van Xavier, een goedlachse sociale jongen en zoon van de eigenaar van een groot schoenenbedrijf, ging als een schokgolf door Limburg. In Sittard, zijn woonplaats, werd daags na de moord een stille tocht gehouden voor de tiener. Een 19-jarige verdachte werd opgepakt, maar die kwam in juni 2022 op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.

Xavier zat in de periode voorafgaand zijn dood psychisch niet lekker in zijn vel. Hij voelde zich somber en liet zich in zijn eenzaamheid meeslepen door de handel in drugs, die hem mogelijk fataal is geworden, zo vertelde zijn moeder in een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht. ,,Ik drong niet tot hem door. Hij was zo beïnvloed door bepaalde mensen, hij kwam er niet los van.”

De moord op Xavier heeft mogelijk te maken met de drugshandel waarbij de tiener betrokken was geraakt. ,,Wat ik heel jammer vond - en daar heb ik echt mijn best voor gedaan - is om hem te laten zien dat het niet zijn ding was”, zei zijn moeder. ,,En dat hij dat niet nodig had. Omdat hij mooi en bijzonder en een goed mens was.” Over de drugs is de moeder stellig. ,,Mensen hebben altijd een mening en een beeld, maar ze kennen hem niet. Ze kennen hem niet zoals wij hem kennen.”

De politie houdt echter nog veel andere mogelijkheden open, omdat Xavier heel veel mensen kende. Zijn dood zou het gevolg kunnen zijn van een persoonlijk conflict.