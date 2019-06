Man (24) bedreigt huisgenoot met steekwapens: politie vindt oorlogswapens en handgranaat

Roodwit afzetlint als stille getuige van fatale vliegtuig­crash Brabant

14:24 De rust in het strakke polderlandschap in het gehucht Oudemolen is teruggekeerd. Een roodwit afzetlint als stille getuige, met klaprozen die ontluiken in de eerste zonnestralen. In de loop van vrijdagavond en -nacht zijn de twee lichamen van de slachtoffers van de vliegtuigcrash en de betrokken toestellen geborgen.